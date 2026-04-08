Блокаду знято? Перші судна пройшли Ормузьку протоку, - CNN

Перші судна пройшли Ормузьку протоку після угоди про припинення вогню між США та Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За даними сервісу відстеження суден MarineTraffic, щонайменше два кораблі безпечно пройшли через Ормузьку протоку після початку припинення вогню.
Водночас у регіоні залишаються сотні суден. Експерти з судноплавства застерігають: не варто очікувати швидкого повернення до нормального трафіку.
Про те, що Ормузька протока, на їхній погляд, розблокована, заявили голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн та міністр оборони Піт Хегсет на брифінгу в Пентагоні.
"Я вважаю, що так, виходячи з дипломатичних переговорів", - відповів генерал Кейн на запитання, чи протока відкрита.
"Те, про що було досягнуто згоди, те, що було заявлено, - це те, що протока відкрита", - додав міністр Гегсет.
За їхніми словами, торгівля буде здійснюватись під контролем військових.
Раніше президент США Дональд Трамп припустив, що США можуть долучитися до охорони протоки разом з Іраном у форматі "спільного підприємства". Тегеран, своєю чергою, заявив, що іранські військові координуватимуть прохід суден.
Ормузька протока - ключовий коридор для транспортування нафти. Вона стала одним із центральних питань на переговорах США щодо припинення вогню з Іраном.
