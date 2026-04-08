Блокаду знято? Перші судна пройшли Ормузьку протоку, - CNN

16:45 08.04.2026 Ср
2 хв
Стратегічний морський маршрут відкритий?
aimg Олена Чупровська
Фото: перші кораблі пройшли через протоку: що відомо про угоду США та Ірану (Getty Images)

Перші судна пройшли Ормузьку протоку після угоди про припинення вогню між США та Іраном.

Що відбулося в протоці

За даними сервісу відстеження суден MarineTraffic, щонайменше два кораблі безпечно пройшли через Ормузьку протоку після початку припинення вогню.

Водночас у регіоні залишаються сотні суден. Експерти з судноплавства застерігають: не варто очікувати швидкого повернення до нормального трафіку.

Що сказали у Пентагоні

Про те, що Ормузька протока, на їхній погляд, розблокована, заявили голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн та міністр оборони Піт Хегсет на брифінгу в Пентагоні.

"Я вважаю, що так, виходячи з дипломатичних переговорів", - відповів генерал Кейн на запитання, чи протока відкрита.

"Те, про що було досягнуто згоди, те, що було заявлено, - це те, що протока відкрита", - додав міністр Гегсет.

За їхніми словами, торгівля буде здійснюватись під контролем військових.

Роль США та Ірану

Раніше президент США Дональд Трамп припустив, що США можуть долучитися до охорони протоки разом з Іраном у форматі "спільного підприємства". Тегеран, своєю чергою, заявив, що іранські військові координуватимуть прохід суден.

Ормузька протока - ключовий коридор для транспортування нафти. Вона стала одним із центральних питань на переговорах США щодо припинення вогню з Іраном.

Як повідомляло РБК-Україна, після оголошення угоди про припинення вогню між США та Іраном виникло питання - хто насправді виграв від цих домовленостей. Аналітики розійшлися в оцінках.

Тим часом раніше РБК-Україна писало, коли саме Іран міг би повністю відкрити Ормузьку протоку і за яких умов це стало б можливим. Це, за словами представників Ірану, буде зроблено ще перед переговорами зі США.

