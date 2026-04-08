Блокада снята? Первые суда прошли Ормузский пролив, - CNN

Первые суда прошли Ормузский пролив после соглашения о прекращении огня между США и Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным сервиса отслеживания судов MarineTraffic, по меньшей мере два корабля безопасно прошли через Ормузский пролив после начала прекращения огня.
В то же время в регионе остаются сотни судов. Эксперты по судоходству предостерегают: не стоит ожидать быстрого возвращения к нормальному трафику.
О том, что Ормузский пролив, на их взгляд, разблокирован, заявили председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и министр обороны Пит Хегсет на брифинге в Пентагоне.
"Я считаю, что да, исходя из дипломатических переговоров", - ответил генерал Кейн на вопрос, открыт ли пролив.
"То, о чем было достигнуто соглашение, то, что было заявлено, - это то, что пролив открыт", - добавил министр Гегсет.
По их словам, торговля будет осуществляться под контролем военных.
Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что США могут присоединиться к охране пролива вместе с Ираном в формате "совместного предприятия". Тегеран, в свою очередь, заявил, что иранские военные будут координировать проход судов.
Ормузский пролив - ключевой коридор для транспортировки нефти. Он стал одним из центральных вопросов на переговорах США по прекращению огня с Ираном.
Как сообщало РБК-Украина, после объявления соглашения о прекращении огня между США и Ираном возник вопрос - кто на самом деле выиграл от этих договоренностей. Аналитики разошлись в оценках.
Тем временем ранее РБК-Украина писало,когда именно Иран мог бы полностью открыть Ормузский пролив и при каких условиях это стало бы возможным. Это, по словам представителей Ирана, будет сделано еще перед переговорами с США.