Блокада снята? Первые суда прошли Ормузский пролив, - CNN

16:45 08.04.2026 Ср
2 мин
Стратегический морской маршрут открыт?
aimg Елена Чупровская
Фото: первые корабли прошли через пролив: что известно о соглашении США и Ирана (Getty Images)

Первые суда прошли Ормузский пролив после соглашения о прекращении огня между США и Ираном.

Что произошло в проливе

По данным сервиса отслеживания судов MarineTraffic, по меньшей мере два корабля безопасно прошли через Ормузский пролив после начала прекращения огня.

В то же время в регионе остаются сотни судов. Эксперты по судоходству предостерегают: не стоит ожидать быстрого возвращения к нормальному трафику.

Что сказали в Пентагоне

О том, что Ормузский пролив, на их взгляд, разблокирован, заявили председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и министр обороны Пит Хегсет на брифинге в Пентагоне.

"Я считаю, что да, исходя из дипломатических переговоров", - ответил генерал Кейн на вопрос, открыт ли пролив.

"То, о чем было достигнуто соглашение, то, что было заявлено, - это то, что пролив открыт", - добавил министр Гегсет.

По их словам, торговля будет осуществляться под контролем военных.

Роль США и Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что США могут присоединиться к охране пролива вместе с Ираном в формате "совместного предприятия". Тегеран, в свою очередь, заявил, что иранские военные будут координировать проход судов.

Ормузский пролив - ключевой коридор для транспортировки нефти. Он стал одним из центральных вопросов на переговорах США по прекращению огня с Ираном.

Как сообщало РБК-Украина, после объявления соглашения о прекращении огня между США и Ираном возник вопрос - кто на самом деле выиграл от этих договоренностей. Аналитики разошлись в оценках.

Тем временем ранее РБК-Украина писало,когда именно Иран мог бы полностью открыть Ормузский пролив и при каких условиях это стало бы возможным. Это, по словам представителей Ирана, будет сделано еще перед переговорами с США.

Соединенные Штаты АмерикиИранОрмузский пролив