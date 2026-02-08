Блокада "криптолазівок" РФ: Україна б’є по фінансах агресора після удару по енергетиці

Санкції після масованої атаки

За словами Зеленського, рішення було ухвалене на тлі чергової масованої атаки Росії, під час якої окупанти застосували понад 400 дронів і майже 40 ракет різних типів.

Україна посилює санкційний тиск проти постачальників критичних іноземних компонентів, без яких виробництво цієї зброї було б неможливим.

Обмеження проти ВПК Росії

Перший указ спрямований на обмеження можливостей російського військово-промислового комплексу. До санкційного списку включено 24 фізичні та 27 юридичних осіб, зокрема компанії, що постачають товари для виготовлення деталей ракет і безпілотників, які Росія застосовує під час ударів по Україні.

Санкції проти фінансової інфраструктури та крипторинку

Другий указ стосується фінансової інфраструктури, яка допомагає РФ обходити міжнародні обмеження. Під санкції потрапили 42 фізичні та 35 юридичних осіб, серед них оператори розрахунків, власники криптовалют, криптообмінники та структури, що забезпечують російський крипторинок і майнінг.

Зокрема, до списку внесено екосистему криптовалютної мережі A7, через яку оплачуються поставки компонентів для виробництва російських ракет і дронів, а також асоціацію розробників і користувачів технологій, пов’язаних із накопиченням віртуальних активів.

Частина санкцій увійде до пакета ЄС

Частина ухвалених рішень увійде до 20-го пакета санкцій Європейського Союзу, який перебуває на фінальній стадії підготовки і може бути затверджений наприкінці місяця.

За словами радника-уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, Україна системно виявляє і вносить до санкційних списків усіх, хто виробляє зброю для Росії або фінансує постачання компонентів, що безпосередньо обмежує потенціал російського ВПК.