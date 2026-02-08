Блокада "криптолазивок" РФ: Украина бьет по финансам агрессора после удара 400 дронами

Украина ввела новые санкции против компаний, причастных к производству российских ракет и дронов, а также против структур финансового сектора РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского и Офис президента.
Читайте также: Основная цель - энергетика: РФ ночью атаковала Украину сотнями дронов и 40 ракетами
По словам Зеленского, решение было принято на фоне очередной массированной атаки России, во время которой оккупанты применили более 400 дронов и почти 40 ракет различных типов.
Украина усиливает санкционное давление против поставщиков критических иностранных компонентов, без которых производство этого оружия было бы невозможным.
Первый указ направлен на ограничение возможностей российского военно-промышленного комплекса. В санкционный список включены 24 физических и 27 юридических лиц, в том числе компании, поставляющие товары для изготовления деталей ракет и беспилотников, которые Россия применяет во время ударов по Украине.
Второй указ касается финансовой инфраструктуры, которая помогает РФ обходить международные ограничения. Под санкции попали 42 физических и 35 юридических лиц, среди них операторы расчетов, владельцы криптовалют, криптообменники и структуры, обеспечивающие российский крипторынок и майнинг.
В частности, в список внесены экосистема криптовалютной сети A7, через которую оплачиваются поставки компонентов для производства российских ракет и дронов, а также ассоциация разработчиков и пользователей технологий, связанных с накоплением виртуальных активов.
Часть принятых решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского Союза, который находится на финальной стадии подготовки и может быть утвержден в конце месяца.
По словам советника-уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, Украина системно выявляет и вносит в санкционные списки всех, кто производит оружие для России или финансирует поставки компонентов, что непосредственно ограничивает потенциал российского ВПК.
В конце января глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что работа над новым пакетом санкций продолжается и документ пока не согласован.
Она отметила, что страны ЕС обсуждают различные варианты ограничений, среди которых - полный запрет морских услуг, энергетические санкции, а также меры по экспорту минеральных удобрений.
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил подготовку нового санкционного пакета, а глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро уточнил, что он будет предусматривать особо жесткие ограничения против так называемого "теневого флота" России.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль также подчеркнул, что санкции имеют целью сократить доходы РФ от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать "теневой флот" и перекрыть схемы обхода уже действующих ограничений.
В то же время сообщалось, что Соединенные Штаты продолжают усиливать санкционное давление на Россию. В частности, президент США Дональд Трамп подписал двухпартийный закон, который значительно расширяет возможности введения новых ограничений.