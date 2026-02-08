Блокада "криптолазивок" РФ: Украина бьет по финансам агрессора после удара 400 дронами

Санкции после массированной атаки

По словам Зеленского, решение было принято на фоне очередной массированной атаки России, во время которой оккупанты применили более 400 дронов и почти 40 ракет различных типов.

Украина усиливает санкционное давление против поставщиков критических иностранных компонентов, без которых производство этого оружия было бы невозможным.

Ограничения против ВПК России

Первый указ направлен на ограничение возможностей российского военно-промышленного комплекса. В санкционный список включены 24 физических и 27 юридических лиц, в том числе компании, поставляющие товары для изготовления деталей ракет и беспилотников, которые Россия применяет во время ударов по Украине.

Санкции против финансовой инфраструктуры и крипторынка

Второй указ касается финансовой инфраструктуры, которая помогает РФ обходить международные ограничения. Под санкции попали 42 физических и 35 юридических лиц, среди них операторы расчетов, владельцы криптовалют, криптообменники и структуры, обеспечивающие российский крипторынок и майнинг.

В частности, в список внесены экосистема криптовалютной сети A7, через которую оплачиваются поставки компонентов для производства российских ракет и дронов, а также ассоциация разработчиков и пользователей технологий, связанных с накоплением виртуальных активов.

Часть санкций войдет в пакет ЕС

Часть принятых решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского Союза, который находится на финальной стадии подготовки и может быть утвержден в конце месяца.

По словам советника-уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, Украина системно выявляет и вносит в санкционные списки всех, кто производит оружие для России или финансирует поставки компонентов, что непосредственно ограничивает потенциал российского ВПК.