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Блокада Калининграда: ЕС и Литва могут достичь компромисса в ближайшие дни

Фото: ЕС и Литва могут достичь компромисса в ближайшие дни по блокаде Калининграда (naslovi.eu)
Автор: Сергей Пышкин

Европейские чиновники стремятся достичь компромиссного соглашения с Литвой по блокаде Калининграда. Не желают усугублять конфликт с Москвой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечают источники издания, которые знакомы с этим вопросом, компромисса могут достичь уже в ближайшие дни. Один из чиновников отметил, что при поддержке Германии, сейчас ищется компромисс для решения одного из многочисленных конфликтов с Москвой.

Если же традиционный маршрут российских товаров в Калининград через Литву не будет восстановлен, Москва может применить военную силу, чтобы проложить сухопутный коридор через балтийскую страну.

Германия, со своей стороны, имеет собственных солдат в Литве и может быть втянута в конфронтацию вместе со своими союзниками по НАТО.

Европа в значительной степени зависит от импорта российского газа и также уязвима к любым сокращениям в случае эскалации.

"Мы должны смотреть правде в глаза. У Путина (Владимир Путин, президент Российской Федерации, - ред.) гораздо больше рычагов влияния, чем у нас. В наших интересах найти компромисс", - отметил источник.

Также источник отметил, что компромиссное соглашение могут найти уже к 10 июля, другой же источник заявил, что это произойдет уже на следующей неделе.

Компромисс может заключаться в том, что грузоперевозки между Россией и Калининградом будут освобождены от санкций на основании того, что они не считаются международной торговлей. Однако, уступка может быть согласована лишь в случае того, что грузы, попавшие под санкции, будут использоваться исключительно в Калининграде и не будут подлежать экспорту через его порты.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в России угрожают Литве войной в случае продолжения блокировки Калининграда.

Наши подробности раскрывало все подробности конфликта между Россией и Литвой.

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