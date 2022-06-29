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Блокада Калининграда: в России допускают военный конфликт с Литвой

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Среда 29 июня 2022 15:52
Блокада Калининграда: в России допускают военный конфликт с Литвой Фото: Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам (сouncil.gov.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Россия допускает разблокирование Калининграда военным путем. Пригрозило Литве войной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров допустил военное столкновение России и Литвы из-за блокады Калининграда.

"Норма о том, что Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории, прописана в статье 4 Конституции РФ. Россия не только на словах показывает, что никогда не отдаст ни пяди своей земле. Некоторые, с позволения сказать, "политики", которые "вентилируют" вопрос возможности отторгнуть Калининград, должны понимать, что это может закончиться военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает", - отметил сенатор.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности конфликта между Россией и Литвой. Последняя ввела транспортную блокаду Калининграда, а в Кремле заявляют о "защите своих национальных интересов", если блокаду в ближайшее время не снимут.

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