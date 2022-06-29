RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Блокада Калінінграду: ЄС та Литва можуть досягти компромісу найближчими днями

Фото: ЄС та Литва можуть досягти компромісу найближчими днями щодо блокади Калінінграду (naslovi.eu)
Автор: Сергій Пишкін

Європейські чиновники прагнуть досягти компромісної угоди з Литвою щодо блокади Калінінграду. Не бажають посилювати конфлікт з Москвою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як відзначають джерела видання, які знайомі з цим питанням, компромісу можуть досягти вже найближчими днями. Один із чиновників відзначив, що за підтримки Німеччини, наразі шукається компроміс для вирішення одного з численних конфліктів з Москвою.

Якщо ж традиційний маршрут російських товарів до Калінінграда через Литву не буде відновлено, Москва може застосувати військову силу, аби прокласти сухопутний коридор через балтійську країну.

Німеччина, зі свого боку, має власних солдатів у Литві й може бути втягнута у конфронтацію разом зі своїми союзниками щодо НАТО.

Європа значною мірою залежить від імпорту російського газу й також вразлива до будь-яких скорочень у разі ескалації.

"Ми повинні дивитися правді в очі. У Путіна (Володимир Путін, президент Російської Федерації, - ред.) набагато більше важелів впливу, ніж у нас. У наших інтересах знайти компроміс", - відзначило джерело.

Також джерело відзначило, що компромісну угоду можуть знайти вже до 10 липня, інше ж джерело заявив, що це станеться вже наступного тижня.

Компроміс може полягати у тому, що вантажоперевезення між Росією й Калінінградом буде звільнено від санкцій на підставі того, що вони не вважаються міжнародною торгівлею. Однак, поступка може бути узгоджена лише у разі того, що вантажі, які потрапили під санкції, будуть використовуватися виключно в Калінінграді й не будуть підлягати експорту через його порти.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Росії погрожують Литві війною у разі продовження блокування Калінінграду.

Наші подробиці розкривало усі подробиці конфлікту між Росією та Литвою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна