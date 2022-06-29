Блокада Калінінграду: ЄС та Литва можуть досягти компромісу найближчими днями

Як відзначають джерела видання, які знайомі з цим питанням, компромісу можуть досягти вже найближчими днями. Один із чиновників відзначив, що за підтримки Німеччини, наразі шукається компроміс для вирішення одного з численних конфліктів з Москвою.

Якщо ж традиційний маршрут російських товарів до Калінінграда через Литву не буде відновлено, Москва може застосувати військову силу, аби прокласти сухопутний коридор через балтійську країну.

Німеччина, зі свого боку, має власних солдатів у Литві й може бути втягнута у конфронтацію разом зі своїми союзниками щодо НАТО.

Європа значною мірою залежить від імпорту російського газу й також вразлива до будь-яких скорочень у разі ескалації.

"Ми повинні дивитися правді в очі. У Путіна (Володимир Путін, президент Російської Федерації, - ред.) набагато більше важелів впливу, ніж у нас. У наших інтересах знайти компроміс", - відзначило джерело.

Також джерело відзначило, що компромісну угоду можуть знайти вже до 10 липня, інше ж джерело заявив, що це станеться вже наступного тижня.

Компроміс може полягати у тому, що вантажоперевезення між Росією й Калінінградом буде звільнено від санкцій на підставі того, що вони не вважаються міжнародною торгівлею. Однак, поступка може бути узгоджена лише у разі того, що вантажі, які потрапили під санкції, будуть використовуватися виключно в Калінінграді й не будуть підлягати експорту через його порти.