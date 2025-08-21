Блогерка Шаманська показала трендові чоботи на осінь: "лук", який хочеться повторити

Який образ вибрала Шаманська

Блогерка поділилася зі своїми підписниками черговим стильним образом, який ідеально пасує до теплої осені та надихає на модні експерименти.

Її "лук" - це сміливе і водночас гармонійне поєднання кількох модних тенденцій.

Вона обрала коротку сукню з леопардовим принтом, виконану в рожево-коричневій гамі. Сукня має короткі рукави та глибокий V-подібний виріз, що додає образу жіночності.

Головним акцентом і родзинкою стилю стали високі ковбойські чоботи пісочного кольору із замші.

Вони ідеально поєднуються з відтінками принта на сукні, створюючи цілісний і продуманий ансамбль.

Аліна Шаманська показала трендові чоботи із замші (фото: instagram.com/shamankaa)

Стиль

Цей образ можна схарактеризувати як міський кежуал з елементами стилю бохо і вестерн. Він поєднує в собі:

жіночність (сукня з принтом)

невимушеність (короткий крій сукні та загальна легкість)

сміливість (несподіване поєднання романтичної сукні з ковбойськими чобітьми).

Аліна Шаманська демонструє, як можна легко адаптувати елементи етнічного стилю (ковбойські чоботи) до повсякденного міського гардероба.

Такий "лук" ідеально пасує для прогулянок, зустрічей із друзями чи подорожей.

Це вдалий приклад того, як одна річ - модна пара чобіт - може задати настрій усьому образу і зробити його незабутнім.

Шаманська показала наймодніші чоботи на осінь (фото: instagram.com/shamankaa)

З чим носити ковбойські чоботи восени 2025

Спідниця міді + об'ємний светр

Обирайте спідницю з деніму, замші або шкіри - вона гармонійно перегукується зі стилем такого взуття.

Додайте светр у стилі оверсайз нейтрального відтінку або з грубою в'язкою.

Стилістичний плюс: вийде баланс "сільського шику" з міською естетикою.

Сукня-сорочка або сукня в стилі бохо

Ідеально пасують розкльошені або прямі сукні з квітковим або геометричним принтом.

Верхній шар: тренч, шкіряна куртка, кейп або піджак у стилі оверсайз.

Ковбойські чоботи (особливо з вишивкою або замшеві) надають образу характеру.

Шаманська задає тренди (фото: instagram.com/shamankaa)

Джинси з прямим або широким кроєм + жакет

Не заправляйте штани в чоботи - вони повинні виглядати з-під штанів.

Додайте структурований жакет, сорочку або світшот із вишивкою.

Обирайте класичний денім синього або сірого кольору - має особливо стильний вигляд з коричневими та чорними чобітьми.

Шкіряні або замшеві шорти + щільні колготки + пальто

Ідея для теплої осені або міжсезоння.

Доповніть образ крислатим капелюхом або шарфом.

Такий лук працює і в місті, і на вікенд-вилазці.

Total black або total white образ

Ковбойські чоботи виступають акцентом (наприклад, з контрастною фурнітурою або фактурою).

Додайте стильний аксесуар: сумка-сідло, широкий ремінь або бахрома.

Комбінезони

Вільний комбінезон + ковбойські чоботи = розслаблений лук з ретро ноткою.

Особливо актуальні моделі з пояском на талії.

Актуальні кольори чобіт восени 2025:

відтінки коричневого - глибокий шоколад, іржавий, бордо, пісочний

класичний чорний

молочний з декоративною вишивкою

мікс матеріалів: замша + шкіра, або вставки з тисненням "пітон".

Аліна Шаманська показала тренд осені (фото: instagram.com/shamankaa)