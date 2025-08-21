Блогерша Шаманская показала трендовые сапоги на осень: "лук", который хочется повторить

Какой образ выбрала Шаманская

Блогерша поделилась со своими подписчиками очередным стильным образом, который идеально подходит для теплой осени и вдохновляет на модные эксперименты.

Ее "лук" - это смелое и одновременно гармоничное сочетание нескольких модных тенденций.

Она выбрала короткое платье с леопардовым принтом, выполненное в розовато-коричневой гамме. Платье имеет короткие рукава и глубокий V-образный вырез, что придает образу женственности.

Главным акцентом и изюминкой стиля стали высокие ковбойские сапоги песочного цвета из замши.

Они идеально сочетаются с оттенками принта на платье, создавая цельный и продуманный ансамбль.

Алина Шаманская показала трендовые сапоги из замши (фото: instagram.com/shamankaa)

Стиль

Этот образ можно охарактеризовать как городской кэжуал с элементами стиля бохо и вестерн. Он сочетает в себе:

женственность (платье с принтом)

непринужденность (короткий крой платья и общая легкость)

смелость (неожиданное сочетание романтического платья с ковбойскими сапогами).

Алина Шаманская демонстрирует, как можно легко адаптировать элементы этнического стиля (ковбойские сапоги) к повседневному городскому гардеробу.

Такой "лук" идеально подходит для прогулок, встреч с друзьями или путешествий.

Это удачный пример того, как одна вещь - модная пара сапог - может задать настроение всему образу и сделать его незабываемым.

Шаманская показала самые модные сапоги на осень (фото: instagram.com/shamankaa)

С чем носить ковбойские сапоги осенью 2025

Юбка миди + объемный свитер

Выбирайте юбку из денима, замши или кожи - она гармонично перекликается со стилем такой обуви.

Добавьте свитер в стиле оверсайз нейтрального оттенка или с грубой вязкой.

Стилистический плюс: получится баланс "деревенского шика" с городской эстетикой.

Платье-рубашка или платье в стиле бохо

Идеально подходят расклешенные или прямые платья с цветочным или геометрическим принтом.

Верхний слой: тренч, кожаная куртка, кейп или пиджак в стиле оверсайз.

Ковбойские сапоги (особенно с вышивкой или замшевые) придают образу характера.

Шаманская задает тренды (фото: instagram.com/shamankaa)

Джинсы с прямым или широким кроем + жакет

Не заправляйте брюки в сапоги - они должны выглядеть из-под штанов.

Добавьте структурированный жакет, рубашку или свитшот с вышивкой.

Выбирайте классический деним синего или серого цвета - смотрится особенно стильно с коричневыми и черными сапогами.

Кожаные или замшевые шорты + плотные колготки + пальто

Идея для более теплой осени или межсезонья.

Дополните образ широкополой шляпой или шарфом.

Такой лук работает и в городе, и на уикенд-вылазке.

Total black или total white образ

Ковбойские сапоги выступают акцентом (например, с контрастной фурнитурой или фактурой).

Добавьте стильный аксессуар: сумка-седло, широкий ремень или бахрома.

Комбинезоны

Свободный комбинезон + ковбойские сапоги = расслабленный лук с ретро ноткой.

Особенно актуальны модели с пояском на талии.

Актуальные цвета сапог осенью 2025:

оттенки коричневого - глубокий шоколад, ржавый, бордо, песочный

классический черный

молочный с декоративной строчкой

микс материалов: замша + кожа, или вставки с тиснением "питон".

Алина Шаманская показала тренд осени (фото: instagram.com/shamankaa)