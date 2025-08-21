Блогерша Шаманская показала трендовые сапоги на осень: "лук", который хочется повторить

Блогерша Алина Шаманская поделилась с подписчиками стильным повседневным образом, который уже привлек внимание модного сообщества.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Блогерша поделилась со своими подписчиками очередным стильным образом, который идеально подходит для теплой осени и вдохновляет на модные эксперименты.
Ее "лук" - это смелое и одновременно гармоничное сочетание нескольких модных тенденций.
Она выбрала короткое платье с леопардовым принтом, выполненное в розовато-коричневой гамме. Платье имеет короткие рукава и глубокий V-образный вырез, что придает образу женственности.
Главным акцентом и изюминкой стиля стали высокие ковбойские сапоги песочного цвета из замши.
Они идеально сочетаются с оттенками принта на платье, создавая цельный и продуманный ансамбль.
Стиль
Этот образ можно охарактеризовать как городской кэжуал с элементами стиля бохо и вестерн. Он сочетает в себе:
Алина Шаманская демонстрирует, как можно легко адаптировать элементы этнического стиля (ковбойские сапоги) к повседневному городскому гардеробу.
Такой "лук" идеально подходит для прогулок, встреч с друзьями или путешествий.
Это удачный пример того, как одна вещь - модная пара сапог - может задать настроение всему образу и сделать его незабываемым.
Юбка миди + объемный свитер
Выбирайте юбку из денима, замши или кожи - она гармонично перекликается со стилем такой обуви.
Добавьте свитер в стиле оверсайз нейтрального оттенка или с грубой вязкой.
Стилистический плюс: получится баланс "деревенского шика" с городской эстетикой.
Платье-рубашка или платье в стиле бохо
Идеально подходят расклешенные или прямые платья с цветочным или геометрическим принтом.
Верхний слой: тренч, кожаная куртка, кейп или пиджак в стиле оверсайз.
Ковбойские сапоги (особенно с вышивкой или замшевые) придают образу характера.
Джинсы с прямым или широким кроем + жакет
Не заправляйте брюки в сапоги - они должны выглядеть из-под штанов.
Добавьте структурированный жакет, рубашку или свитшот с вышивкой.
Выбирайте классический деним синего или серого цвета - смотрится особенно стильно с коричневыми и черными сапогами.
Кожаные или замшевые шорты + плотные колготки + пальто
Идея для более теплой осени или межсезонья.
Дополните образ широкополой шляпой или шарфом.
Такой лук работает и в городе, и на уикенд-вылазке.
Total black или total white образ
Ковбойские сапоги выступают акцентом (например, с контрастной фурнитурой или фактурой).
Добавьте стильный аксессуар: сумка-седло, широкий ремень или бахрома.
Комбинезоны
Свободный комбинезон + ковбойские сапоги = расслабленный лук с ретро ноткой.
Особенно актуальны модели с пояском на талии.
Актуальные цвета сапог осенью 2025:
Вас также может заинтересовать