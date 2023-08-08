Блогер "зливав" у TikTok місця базування ЗСУ в Одесі. Його затримали

Деталі справи

Підозрюваний поширював інформацію про розташування підрозділів українських захисників в Одесі та області.

"Він знімав на відео фортифікаційні споруди для охорони і оборони території регіону від ворожої армії. Відео розмістив на власній сторінці у соцмережі TikTok, що дає можливість ідентифікувати об’єкти на місцевості", - пояснили у прокуратурі.

Фото: Підозрюваний (facebook.com/pgo.gov.ua)

Правоохоронці зазначили, що опубліковане відео з коментарем переглянули майже 10 000 користувачів, з подальшим його розповсюдженням, зокрема російськими користувачами соцмережі.

Що йому загрожує

Жителю Одеси повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних сил України.

За клопотанням прокурора підозрюваного взято під варту без визначення розміру застави. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Колаборанти і зрадники в Україні

Сьогодні повідомлялось, що правоохоронці затримали ще одного колаборанта в Херсоні. Під час окупації міста він "служив" росіянам і катував українців.

Також СБУ затримала російську агентку, яка готувала обстріл Миколаївської області під час візиту туди президента України Володимира Зеленського.