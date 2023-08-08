СБУ затримала колаборанта, який катував українців у Херсоні

Правоохоронці затримали ще одного колаборанта в Херсоні. Під час окупації міста він "служив" росіянам і катував українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Деталі справи

Зловмисником є мешканець обласного центру, який після захоплення регіону добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

"Підписавши "присягу громадянина РФ", його призначили "молодшим інспектором" у місцевій в'язниці під назвою "ізолятор № 1", - повідомили в СБУ.

Чим займався колаборант

На цій "посаді" він конвоював викрадених українців до камер окупаційної в'язниці, де брав участь у тортурах над потерпілими. Зловмисник бив українських бранців, забирав у них особисті речі та на довгий час залишав без їжі та води.

"Під час фізичного насильства над потерпілими колабораціоніст неодноразово погрожував їм убивством", - додали правоохоронці.

Фото: Затримання та обшук (facebook.com/SecurSerUkraine)

У такий спосіб росіяни намагалися залякати місцевих жителів і "зламати" бойовий дух учасників руху опору.

Яке покарання чекає на поплічника РФ

Після звільнення Херсона зловмисник намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали.

При обшуку у помешканні фігуранта виявлено:

окупаційну "перепустку", яка дозволяла йому безперешкодно проїжджати через російські блокпости;

"виписку з наказу" про призначення на "посаду" у лавах загарбницького органу;

"довідку" про зарахування до адміністрації російської катівні;

підписану колаборантом "присягу" на вірність країні-агресору та заяву на отримання громадянства РФ.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Колаборанти і зрадники в Херсонській області

Після початку вторгнення РФ в Україну правоохоронці зафіксували десятки випадків, коли місцеві жителі почали допомагати росіянам. Частину з них уже вдалося затримати, оголосити підозри та відправити до в'язниці.

Раніше правоохоронці затримали двох колаборантів, які намагалися уникнути правосуддя після співпраці з ворогом у Херсонській області.

Також у травні правоохоронці викрили та затримали двох зрадників у Херсонській області. Вони планували втечу.