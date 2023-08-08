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Блогер "сливал" в TikTok места базирования ВСУ в Одессе. Его задержали

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Одессы "сливал" в TikTok места базирования Сил обороны Украины в городе и области. Правоохранители уже задержали его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

Подозреваемый распространял информацию о расположении подразделений украинских защитников в Одессе и области.

"Он снимал на видео фортификационные сооружения для охраны и обороны территории региона от вражеской армии. Видео разместил на собственной странице в соцсети TikTok, что дает возможность идентифицировать объекты на местности", - пояснили в прокуратуре.

Фото: Подозреваемый (facebook.com/pgo.gov.ua)

Правоохранители отметили, что опубликованное видео с комментарием просмотрели почти 10 000 пользователей, с последующим его распространением, в частности российскими пользователями соцсети.

Что ему грозит

Жителю Одессы сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины.

По ходатайству прокурора подозреваемый взят под стражу без определения размера залога. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Коллаборанты и предатели в Украине

Сегодня сообщалось, что правоохранители задержали еще одного коллаборанта в Херсоне. Во время оккупации города он "служил" россиянам и пытал украинцев.

Также СБУ задержала российскую агентку, которая готовила обстрелы Николаевской области во время визита туда президента Украины Владимира Зеленского.

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