На Близькому Сході "черга" за допомогою України: Зеленський заявив про історичні угоди

Історичні домовленості

За словами голови держави, його візит на Близький Схід був дуже корисним. Там він відчув гарне ставлення до України - українських воїнів і досвіду.

Президент зауважив, що країни Перської затоки мають спільне бачення працювати з Україною та українськими експертами.

"Зараз уже є домовленості, це історичні домовленості: Україна і Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар. Ми працюємо також з Йорданією та Кувейтом. Зараз у регіоні Рустем Умєров (секретар РНБО України - ред.), він продовжує переговори на політичному рівні - сьогодні мені він доповідав, - є вже додаткові запити від Бахрейну та Оману", - розповів глава української держави.

Що Україна отримає натомість

Зеленський розповів, що за українську систему захисту та вміння українських воїнів він розраховує на безпекову взаємодію.

"Ми вже домовилися про можливість посилити ППО, спільний розвиток оборонних виробництв і також про енергетичну співпрацю. Це стосується, зокрема, дизеля та інших речей, які так необхідні нам зараз", - додав президент.