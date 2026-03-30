RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

На Ближнем Востоке "очередь" за помощью Украины: Зеленский заявил об исторических сделках

20:46 30.03.2026 Пн
2 мин
Украина уже утвердила договоренности с 3 странами Персидского залива
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украина уже начала заключать исторические договоренности со странами Ближнего Востока по поводу защиты от иранских дронов. Работа продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Исторические договоренности

По словам главы государства, его визит на Ближний Восток был очень полезным. Там он ощутил хорошее отношение к Украине - украинским воинам и опыту.

Президент отметил, что у стран Персидского залива есть общее видение работать с Украиной и украинскими экспертами.

"Сейчас уже есть договоренности, это исторические договоренности: Украина и Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар. Мы работаем также с Иорданией и Кувейтом. Сейчас в регионе Рустем Умеров (секретарь СНБО Украины - ред.), он продолжает переговоры на политическом уровне - сегодня мне он докладывал, - есть уже дополнительные запросы от Бахрейна и Омана", - рассказал глава украинского государства.

Что Украина получит взамен

Зеленский рассказал, что за украинскую систему защиты и умение украинских воинов он рассчитывает на взаимодействие в сфере безопасности.

"Мы уже договорились о возможности усилить ПВО, совместном развитии оборонных производств и также об энергетическом сотрудничестве. Это касается, в частности, дизеля и других вещей, которые так необходимы нам сейчас", - добавил президент.

Помощь Украины для стран Ближнего Востока

Напомним, после начала американо-израильской операции против Ирана войска Тегерана начали активно атаковать объекты на территории стран Ближнего Востока.

В частности, они ударили по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре, а также по НПЗ в Саудовской Аравии.

Главной проблемой для стран Ближнего Востока стали иранские "Шахеды". Чтобы помочь им защититься Украина направила туда своих экспертов по дронам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийОбъединенные Арабские ЭмиратыСаудовская АравияКатарБахрейнБлижний востокИордания