Близько тисячі КНДРівців навчаються в Росії на новій техніці, - Скібіцький

Північнокорейські військові швидко адаптуються до сьогоднішньої війни. Наразі в Росії близько тисячі солдатів Північної Кореї проходять навчання на новій техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Головного управління розвідки (ГУР) України Міністерства оборони Вадима Скібіцького в інтерв'ю The Chosun.

За словами заступника керівника ГУР, бойова ефективність військовий Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) значно зросла не лише за допомогою звичайних озброєнь, але й передових систем, таких як безпілотники.

"Північнокорейські солдати швидко навчаються, адаптуючись до сучасної тактики і стратегії ведення бою всього за кілька місяців", - заявив Скібіцький.

Участь КНДР у війні проти України

Минулого року Північна Корея відправила своїх військових до Російської Федерації для участі у війні проти України. Солдати КНДР беруть участь у боях у Курській області.

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), станом на початок лютого КНДР втратила близько 4 тисяч солдатів у Курській області. Зокрема, як пише NHK, Північна Корея отримує технічну допомогу від Росії для розробки кількох типів безпілотників для масового виробництва.

Як відзначав керівник ГУР Кирило Буданов, участь КНДР у війні проти України створює серйозну загрозу для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

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