Около тысячи КНДРовцев обучаются в России на новой технике, - Скибицкий

Северокорейские военные быстро адаптируются к сегодняшней войне. Сейчас в России около тысячи солдат Северной Кореи проходят обучение на новой технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Министерства обороны Вадима Скибицкого в интервью The Chosun.

По словам заместителя руководителя ГУР, боевая эффективность военный Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) значительно возросла не только с помощью обычных вооружений, но и передовых систем, таких как беспилотники.

"Северокорейские солдаты быстро обучаются, адаптируясь к современной тактике и стратегии ведения боя всего за несколько месяцев", - заявил Скибицкий.

Участие КНДР в войне против Украины

В прошлом году Северная Корея отправила своих военных в Российскую Федерацию для участия в войне против Украины. Солдаты КНДР участвуют в боях в Курской области.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), по состоянию на начало февраля КНДР потеряла около 4 тысяч солдат в Курской области. В частности, как пишет NHK, Северная Корея получает техническую помощь от России для разработки нескольких типов беспилотников для массового производства.

Как отмечал руководитель ГУР Кирилл Буданов, участие КНДР в войне против Украины создает серьезную угрозу для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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