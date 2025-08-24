UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Близько 30 військових КНДР порушили кордон із Південною Кореєю, - Yonhap

Ілюстративне фото: військові КНДР прорвалися через кордон із Південною Кореєю (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Декілька десятків північнокорейських військових нещодавно перетнули кордон з Південною Кореєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

За даними Yonhap, близько 30 військових КНДР перетнули кордон з Південною Кореєю. В результаті, з боку Південної Кореї пролунали попереджувальні постріли.

Наразі не відомо, чи є жертви чи поранені внаслідок стрілянини.

Оновлено о 02:30

Згодомо агентство уточнило, що інцидент стався у вівторок, а військові КНДР перетнули демаркаційну лінію для проведення будівельних і ремонтних робіт.

"Слідча група UNCMAC підтвердила, що близько 30 членів Корейської народної армії (KPA) перетнули військову демаркаційну лінію (MDL) в районі, де вони проводили будівельні та ремонтні роботи", -  повідомив речник очолюваного США Командування ООН (UNC).

Нагадаємо, днями КНДР звинуватила Південну Корею у провокації на кордоні. Йдеться про інцидент, коли північнокорейські солдати порушили спільний кордон. Зокрема, північнокорейські військові заявили, що армія Південної Кореї цього тижня здійснила понад 10 пострілів з кулемета по солдатах КНДР. Військові нібито будували бар'єр, призначений для постійного блокування кордону.

Також варто нагадати, що це вже не вперше військові КНДР порушують кордон з південною Кореєю. Востаннє це відбулось в квітні цього року.

Нагадаємо, у Південній Кореї заявили про намір відновити угоду, яка призупинить військові дії на кордоні з Північною Кореєю. Однак експерти вважають, що Пхеньян може проігнорувати або навіть засудити цю пропозицію.

Що відомо про конфлікт між країнами

Конфлікт між Південною Кореєю та Північною Кореєю триває з середини XX століття та має коріння в подіях після Другої світової війни.

У 1945 році Корею, яка була під японською окупацією, розділили по 38-й паралелі: на півночі встановився комуністичний режим під впливом СРСР, а на півдні - проамериканський уряд.

Це протистояння призвело до Корейської війни 1950-1953 років, яка закінчилася перемир’ям, але не мирним договором. Відтоді країни офіційно перебувають у стані війни.

Хоча періодично відбувалися спроби налагодити діалог, суттєвого зближення так і не сталося. Найбільшими перепонами залишаються ядерна програма КНДР, спільні військові навчання Південної Кореї та США, а також глибокі ідеологічні протиріччя.

У червні 2024 року КНДР відправила повітряні кулі зі сміттям до Південної Кореї.

