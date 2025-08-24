Близько 30 військових КНДР порушили кордон із Південною Кореєю, - Yonhap

За даними Yonhap, близько 30 військових КНДР перетнули кордон з Південною Кореєю. В результаті, з боку Південної Кореї пролунали попереджувальні постріли.

Наразі не відомо, чи є жертви чи поранені внаслідок стрілянини.

Оновлено о 02:30

Згодомо агентство уточнило, що інцидент стався у вівторок, а військові КНДР перетнули демаркаційну лінію для проведення будівельних і ремонтних робіт.

"Слідча група UNCMAC підтвердила, що близько 30 членів Корейської народної армії (KPA) перетнули військову демаркаційну лінію (MDL) в районі, де вони проводили будівельні та ремонтні роботи", - повідомив речник очолюваного США Командування ООН (UNC).

Нагадаємо, днями КНДР звинуватила Південну Корею у провокації на кордоні. Йдеться про інцидент, коли північнокорейські солдати порушили спільний кордон. Зокрема, північнокорейські військові заявили, що армія Південної Кореї цього тижня здійснила понад 10 пострілів з кулемета по солдатах КНДР. Військові нібито будували бар'єр, призначений для постійного блокування кордону.

Також варто нагадати, що це вже не вперше військові КНДР порушують кордон з південною Кореєю. Востаннє це відбулось в квітні цього року.

Нагадаємо, у Південній Кореї заявили про намір відновити угоду, яка призупинить військові дії на кордоні з Північною Кореєю. Однак експерти вважають, що Пхеньян може проігнорувати або навіть засудити цю пропозицію.