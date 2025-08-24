Около 30 военных КНДР нарушили границу с Южной Кореей, - Yonhap

По данным Yonhap, около 30 военных КНДР пересекли границу с Южной Кореей. В результате, со стороны Южной Кореи прозвучали предупредительные выстрелы.

Пока не известно, есть ли жертвы или раненые в результате стрельбы.

Обновлено в 02:30

Впоследствии агентство уточнило, что инцидент произошел во вторник, а военные КНДР пересекли демаркационную линию для проведения строительных и ремонтных работ.

"Следственная группа UNCMAC подтвердила, что около 30 членов Корейской народной армии (KPA) пересекли военную демаркационную линию (MDL) в районе, где они проводили строительные и ремонтные работы", - сообщил представитель возглавляемого США Командования ООН (UNC).

Напомним, на днях КНДР обвинила Южную Корею в провокации на границе. Речь идет об инциденте, когда северокорейские солдаты нарушили общую границу. В частности, северокорейские военные заявили, что армия Южной Кореи на этой неделе осуществила более 10 выстрелов из пулемета по солдатам КНДР. Военные якобы строили барьер, предназначенный для постоянного блокирования границы.

Также стоит напомнить, что это уже не впервые военные КНДР нарушают границу с южной Кореей. Последний раз это произошло в апреле этого года.

Напомним, в Южной Корее заявили о намерении возобновить соглашение, которое приостановит военные действия на границе с Северной Кореей. Однако эксперты считают, что Пхеньян может проигнорировать или даже осудить это предложение.