КНДР поскаржилася на обстріл її солдатів на кордоні з Південною Кореєю

КНДР звинуватила Південну Корею у провокації на кордоні. Йдеться про інцидент, коли північнокорейські солдати порушили спільний кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та Bloomberg.

Північнокорейські військові заявили, що армія Південної Кореї цього тижня здійснила понад 10 пострілів з кулемета по солдатах КНДР. Військові нібито будували бар'єр, призначений для постійного блокування кордону.

"Нещодавній інцидент, приурочений до проведення масштабних спільних військових навчань у регіоні Республіки Корея, не можна тлумачити інакше як навмисну ​​та цілеспрямовану провокацію, спрямовану на військовий конфлікт", - заявив генерал КНДР Ко Чен Чхоль.

Північнокорейський генерал мав на увазі навчання Південної Кореї та США, які критикує Пхеньян.

Своєю чергою Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї пояснив, що 19 серпня війська здійснили попереджувальні постріли по бійцях КНДР. У Сеулі зазначили, що північнокорейські солдати ненадовго перетнули лінію кордону, а потім відступили.