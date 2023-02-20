Близько 30 країн закликали МОК не допустити росіян і білорусів до Олімпіади

Уряди майже 30 країн, включаючи господарку Олімпіади-2024 Францію, закликали Міжнародний олімпійський комітет усунути спортсменів з Росії та Білорусі від участі в іграх у Парижі через проблеми з чіткістю їхнього "нейтралітету".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico.
Раніше МОК заявив, що вивчить можливість того, аби російські та білоруські спортсмени могли виступати у Парижі під нейтральним прапором. Це викликало обурення у Києві, а тепер отримало конкретну відповідь з боку союзників України, підкреслює видання.
У листі близько 30 країн відзначили зв'язки між спортом і військовими в Росії та Білорусі.
"Доки ці фундаментальні питання та суттєва відсутність ясності і конкретних деталей щодо дієвості моделі "нейтральності" не будуть вирішені, ми не згодні з тим, щоб російські та білоруські спортсмени були допущені до змагань", - сказано у листі.
Крім того, "у Росії та Білорусі спорт і політика тісно переплетені", заявили країни.
Вони підкреслили, що на тлі жорстокості президента Росії Володимира Путіна в Україні "немає жодних практичних причин відходити від режиму виключення російських і білоруських спортсменів, встановленого МОК у своїй заяві від 28 лютого 2022 року".
"У нас є серйозні сумніви у тому, наскільки реально для російських та білоруських олімпійських спортсменів змагатися під нейтральним прапором - на умовах МОК про відсутність ідентифікації зі своєю країною - коли вони безпосередньо фінансуються і підтримуються своїми державами, на відміну, наприклад, від професійних тенісистів", - додається у заяві.
Країни зазначили, що сильні зв'язки та афілійованість російських спортсменів з російськими військовими також викликають явну стурбованість.
"Тому наш колективний підхід ніколи не був дискримінацією лише за національною ознакою, але ці серйозні побоювання мають бути враховані МОК", - йдеться у зверненні.
Лист підписали представники урядів Німеччини, Британії та США, а також Франції. Підпис французів завдасть МОК найбільшого головного болю, оскільки Париж прийматиме Олімпійські ігри.
До числа тих, хто підписав лист, входять: Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Греція, Ісландія, Ірландія, Південна Корея, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Румунія, Словаччина, Словенія та Швеція.
Нагадаємо, президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах поскаржився на втручання низки західних політиків у спорт і, зокрема, щодо допуску російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду.
Читайте також: глава МОК непрямо пригрозив покаранням спортсменам з України за бойкот Олімпіади.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram