Глава МОК поскаржився на "втручання" політиків щодо участі росіян в Олімпіаді

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах поскаржився на втручання низки західних політиків у спорт і, зокрема, щодо допуску російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel .

"Не уряди мають вирішувати, хто може брати участь у тих чи інших спортивних змаганнях, тому що це означатиме кінець міжнародних спортивних змагань, чемпіонатів світу та Олімпійських ігор у тому вигляді, в якому ми їх знаємо. Історія покаже, хто більше робить для миру. Ті, хто намагається тримати кордони відкритими і спілкуватися. Або ті, хто хоче ізолювати і розділити", - заявив він.

Нагадаємо, раніше МОК заявив про плани розглянути можливість допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань, попри війну в Україні.

Пізніше олімпійський комітет України проголосував за бойкот Олімпіади-2024, якщо там будуть російські та білоруські спортсмени.

Після цього глава МОК Томас Бах направив українському НОК листа, де нагадав, що всі попередні бойкоти не давали жодних результатів і призводили лише до покарання спортсменів.

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