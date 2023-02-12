ua ru
Нд, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Глава МОК поскаржився на "втручання" політиків щодо участі росіян в Олімпіаді

Новость на русском →
Неділя 12 лютого 2023 16:02
Глава МОК поскаржився на "втручання" політиків щодо участі росіян в Олімпіаді Фото: голова МОК Томас Бах (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах поскаржився на втручання низки західних політиків у спорт і, зокрема, щодо допуску російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel .

"Не уряди мають вирішувати, хто може брати участь у тих чи інших спортивних змаганнях, тому що це означатиме кінець міжнародних спортивних змагань, чемпіонатів світу та Олімпійських ігор у тому вигляді, в якому ми їх знаємо. Історія покаже, хто більше робить для миру. Ті, хто намагається тримати кордони відкритими і спілкуватися. Або ті, хто хоче ізолювати і розділити", - заявив він.

Нагадаємо, раніше МОК заявив про плани розглянути можливість допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань, попри війну в Україні.

Пізніше олімпійський комітет України проголосував за бойкот Олімпіади-2024, якщо там будуть російські та білоруські спортсмени.

Після цього глава МОК Томас Бах направив українському НОК листа, де нагадав, що всі попередні бойкоти не давали жодних результатів і призводили лише до покарання спортсменів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Томас Бах олімпійський комітет Війна Росії проти України
NEWS
Мобілізація в Україні. Кому можуть анулювати повістку: пояснення ЗСУ
Мобілізація в Україні. Кому можуть анулювати повістку: пояснення ЗСУ
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм