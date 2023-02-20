Около 30 стран призвали МОК не допустить россиян и белорусов к Олимпиаде

Ранее МОК заявил, что изучит возможность того, чтобы российские и белорусские спортсмены могли выступать в Париже под нейтральным флагом. Это вызвало возмущение в Киеве, а теперь получило конкретный ответ со стороны союзников Украины, подчеркивает издание.

В письме около 30 стран отметили связи между спортом и военными в России и Белоруссии.

"Пока эти фундаментальные вопросы и существенное отсутствие ясности и конкретных деталей по поводу действенности модели "нейтральности" не будут решены, мы не согласны с тем, чтобы российские и белорусские спортсмены были допущены к соревнованиям", - говорится в письме.

Кроме того, "в России и Белорусси спорт и политика тесно переплетены", заявили страны.

Они подчеркнули, что на фоне жестокости российского диктатора Владимира Путина в Украине "нет практических причин отходить от режима исключения российских и белорусских спортсменов, установленного МОК в своем заявлении от 28 февраля 2022 года".

"У нас есть серьезные сомнения в том, насколько реально для российских и белорусских олимпийских спортсменов соревноваться под нейтральным флагом - на условиях МОК об отсутствии идентификации со своей страной - когда они напрямую финансируются и поддерживаются своими государствами, в отличие, например, от профессиональных теннисистов", - добавляется в заявлении.

Страны отметили, что сильные связи и аффилированность российских спортсменов с российскими военными также вызывают явную озабоченность.

"Поэтому наш коллективный подход никогда не являлся дискриминацией только по национальному признаку, но эти серьезные опасения должны быть учтены МОК", - говорится в обращении.

Письмо подписали представители правительств Германии, Великобритании и США, а также Франции. Подпись французов причинит МОК наибольшую головную боль, поскольку Париж будет принимать Олимпийские игры.

В число подписавших письмо входят: Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Исландия, Ирландия, Южная Корея, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Румыния, Словакия, Словения и Швеция.