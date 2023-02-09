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Глава МОК непрямо пригрозив покаранням спортсменам з України за бойкот Олімпіади

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Лозанна, Четвер 09 лютого 2023 22:45
Глава МОК непрямо пригрозив покаранням спортсменам з України за бойкот Олімпіади Фото: голова МОК непрямо пригрозив покаранням спортсменам з України за бойкот Олімпіади (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Міжнародному олімпійському комітеті незадоволені планами України бойкотувати наступну Олімпіаду. Там нагадали, що всі подібні ініціативи раніше призводили до покарання спортсменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист глави МОК Томаса Баха Україні, який оприлюднив журналіст Хайо Зеппельт у Twitter.

Бах відповів на лист президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта, в якому той допустив бойкот наступної Олімпіади в Парижі українцями, якщо у змаганнях братимуть участь росіяни та білоруси.

Глава МОК наголосив у своєму листі. що загроза бойкоту суперечить основам олімпійського руху і в цьому український НОК не має підтримки "з боку переважної більшості олімпійського руху".

"І як показала історія, попередні бойкоти не досягали своїх політичних цілей і служили лише для покарання спортсменів з бойкотуючих національних олімпійських комітетів", - додав Бах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що МОК розглядає можливість допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Після цього НОК України підтримав ідею бойкоту наступної Олімпіади у разі допуску росіян та білорусів.

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