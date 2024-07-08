Близько 30 артсистем і літак: Генштаб оновив втрати росіян на війні

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 7 на 8 липня, становили 1200 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 552 190 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 40 бойових броньованих машин і 29 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони успішно контратакували в Харківській області, однак росіяни просунулися біля Торецька в Донецькій області.
Збройні сили можуть зірвати наступальні операції росіян ударами із західних озброєнь по території РФ.
Минулої ночі Росія атакувала Україна крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.
Крім того, в неділю, 7 липня, українські зенітники збили російський штурмовик Су-25.
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