Около 30 артсистем и самолет: Генштаб обновил потери россиян на войне

Потери России в войне в Украине за сутки с 7 на 8 июля, составили 1200 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 552 190 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 40 боевых бронированных машин и 29 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.24 ориентировочно составили:
Напомним, по данным ISW, Силы обороны успешно контратаковали в Харьковской области, однако россияне продвинулись возле Торецка в Донецкой области.
Вооруженные силы могут сорвать наступательные операции россиян ударами из западных вооружений по территории РФ.
Прошлой ночью Россия атаковала Украину крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95.
Кроме того, в воскресенье, 7 июля, украинские зенитчики сбили российский штурмовик Су-25.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.