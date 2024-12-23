Близько 2000 солдатів і 29 артсистем: у Генштабі розповіли про втрати РФ за добу

Ситуація на фронті та обстріли РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони повернули втрачені позиції в одному з районів у Запорізькій області. Натомість ворог результативно атакує у чотирьох районах на фронті.

Ввечері 22 грудня російські військові знову атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Знищити всі ворожі цілі масштабного обстрілу вдалося лише близько 6:00.

За минулу добу, на фронті відбулося понад 200 бойових зіткнень, під час яких ЗСУ ліквідували понад 400 загарбників.

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