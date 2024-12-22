За добу на Покровському напрямку знешкоджено майже 400 окупантів, - Генштаб

Станом на 22:00, 22 грудня, на фронті протягом доби відбулося 207 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Времівському, Покровському та Курському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірній звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Російські загарбники завдали по території України 18 авіаційних ударів, застосувавши 29 КАБів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 593 дронів-камікадзе та здійснили 3650 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку з початку доби ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Гоптівка, Глибоке, Висока Яруга, Бугруватка, Стариця, всього відбулося сім зіткнень.

На Куп’янському напрямку противник сім разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового та Нової Кристинівки. Українські захисники відбили п’ять атак, дві - ще тривають.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 36 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Новоєгорівки, Греківка, Макіївка, Надія, Іванівка, Терни, Торецьк, Григорівка та в напрямку Дружелюбівки, Діброви, Серебрянки. Вісімнадцять атак ще відбивають наші захисники.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог 12 разів атакував в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано сім боєзіткнень поблизу Васюківки, Часового Яру та Ступочок, чотири атаки вже успішно відбили наші захисники, ще три боєзіткнення продовжуються.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Дружба. На даний час продовжується чотири боєзіткнення.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, окупанти 34 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Лисівка, Суха Балка, Промінь, Зелене, Українка, Даченське, Шевченко, Новоукраїнка, Покровськ, Нововасилівка, Новоєлізаветівка та Новооленівка. Дотепер триває сім боєзіткнень.

"Противник зазнає значних втрат - сьогодні, попередньо, на цьому напрямку було знешкоджено 390 окупантів, 161 з них - безповоротно. Також знищено три одиниці автомобільної техніки та 15 засобів зв’язку противника, крім того значно пошкоджено танк, дві одиниці автомобільної техніки та дві гармати ворога" - йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку агресор 26 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове, Ясенове, Дачне та у напрямку Андріївки. Всі атаки вже відбито.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 36 наступальних дій неподалік Великої Новосілки, Костянтинопільського, Янтарного, Успенівки, Розливу, Роздольного, Новосілки, Благодатного, Времівки та у районі населеного пункту Багатир. Вісім боєзіткнень продовжуються до цього часу.

На Оріхівському напрямку противник один раз атакував в районі Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки загарбників.

Крім того, Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, де противник протягом доби провів 26 штурмів позицій українських підрозділів, одне боєзіткнення досі триває. Ворог здійснив 432 обстріли.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

"Сьогодні варто відзначити воїнів 3-ої бригади оперативного призначення Національної Гвардії України, 406-ої окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Олексія Алмазова, 38-ої окремої бригади морської піхоти, 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці", - резюмували у Генштабі.