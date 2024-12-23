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Около 2000 солдат и 29 артсистем: в Генштабе рассказали о потерях РФ за сутки

Фото: россияне ежесуточно теряют рекордное количество личного состава на фронте (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 22 на 23 декабря, армия РФ потеряла на войне против Украины 1990 солдат, 55 беспилотников и 67 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 776 090 (+1990) человек ликвидировано;
  • танков - 9615 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин - 19 885 (+15) ед;
  • артиллерийских систем - 21 313 (+29) ед;
  • РСЗО - 1256 ед;
  • средства ПВО - 1030 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 790 (+55) ед;
  • крылатых ракет - 2948 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32 039 (+67) ед;
  • специальной техники - 3664 (+2) ед.

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны вернули утраченные позиции в одном из районов в Запорожской области. Однако враг результативно атакует в четырех районах на фронте.

Вечером 22 декабря российские военные снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Уничтожить все вражеские цели масштабного обстрела удалось лишь около 6:00.

За минувшие сутки, на фронте произошли более 200 боевых столкновений, во время которых ВСУ ликвидировали более 400 захватчиков.

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Война в Украине