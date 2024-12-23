ЗСУ мали успіх під час операції на Запоріжжі, ворог просунувся на 4 напрямках: карти ISW

Сили оборони відновили раніше втрачені позиції в районі Кам'янського під час проведення операції в Запорізькій області. Разом з тим фіксується просування російських окупантів поблизу Куп'янська, Торецька, Покровська та в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на оприлюднений 23 грудня звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися в районі головного "українського плацдарму" в Курській області. Геолокаційні кадри від 21 грудня показують, що росіяни просунулися на схід від Кругленького (на південний схід від Коренево).

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська увійшли та захопили Кругленьке та просунулися на 900 метрів у центральну частину Курилівки (на південь від Суджі), але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ продовжували штурмові дії в районі Новоіванівки, Кругленького, Малої Локні, Черкаського Поріччя і Погребків, а також біля Мартинівки.

Командир українського батальйону, який діє в Курській області, заявив, що ворог нещодавно почав використовувати бронетехніку для штурмів у Курській області після того, як у попередні тижні противник застосовував у штурмах тільки піхоту.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

22 грудня російські окупанти продовжували атаки на Харківському напрямку, але не просунулися.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 21 і 22 грудня загарбники вели наступальні операції в районах Козачої Лопані, Гоптівки, Глибокого та Високої Яруги, а також в районі Стариці та Вовчанська.

Операція РФ №2 - Луганська область

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри від 22 грудня вказують на просування окупантів у південно-східній частині Дворічної (на північний схід від Куп’янська).

Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 22 грудня, показують, як ЗСУ відбивають російський механізований штурм розміром в посилений взвод біля Синьківки (на північний схід від Куп'янська).

В Міноборони РФ заявили про захоплення Лозової (на південний схід від Куп'янська). Російський блогер стверджував, що війська РФ просунулися на схід від Загризового та біля Кругляківки. Але в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Російські загарбники продовжували атакувати в районі Петропавлівки, Кучерівки, біля Загризового, Кругляківки, Степової Новоселівки, Богуславки, Греківки, Новоєгорівки, Новосергіївки, Зеленого Гаю, Наді, Іванівки, Тернів, Дружелюбівки, Торського та Діброви 21 і 22 грудня.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські окупанти 21 і 22 грудня вели наступальні операції на Сіверському напрямку в районі Серебрянки, Білогорівки, Верхньокам'янського та Виїмки, але не просунулися.

22 грудня війська РФ продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, але також - безуспішно.

21 і 22 грудня російські окупанти наступали біля самого Часового Яру, а також біля Ступочок.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися в Північному мікрорайоні (північна частина Часового Яру), але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 грудня, вказують на те, що окупанти просунулися в північній частині міста.

21 і 22 грудня російські загарбники вели наступальні дії біля самого Торецька, в районі Дружби та Сухої Балки.

Російські окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 22 грудня свідчать, що росіяни просунулися в західній частині н.п. Даченське (на південь від Покровська) й окупували село.

Війська РФ вели наступальні дії під самим Покровськом, біля Променя, Миролюбівки, Лисівки, Зеленого, Даченського, Нового Труду, Новоукраїнки, в районі Нововасилівки, Новоєлизаветівки та Новооленівки 21 і 22 грудня.

22 грудня російські загарбники наступали на Курахівському напрямку, але не просунулися.

Війська РФ вели наступальні дії під самим Кураховим, поблизу Сонцівки, Шевченка, Старих Тернів та Дачного 21 і 22 грудня.

22 грудня в Міноборони РФ заявили про захоплення Сонцівки, проте в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Деякі російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська майже повністю захопили Курахове після того, як витіснили більшість сил ЗСУ із житлового кварталу міста, але інший російський блогер розповідав, що поки рано говорити про захоплення населеного пункту.

Російське джерело стверджує, що війська РФ наближаються до ТЕС на захід від Курахового.

22 грудня війська РФ продовжували наступальні дії на Вугледарському напрямку, але не просунулися.

21 і 22 грудня російські окупанти наступали в районі Успенівки, в напрямку Костянтинополя та поблизу Костянтинопольського, Янтарного та Розлива.

22 грудня російські загарбники продовжували наступати у районі Великої Новосілки, але успіху не мали.

Війська РФ 21 і 22 грудня вели наступальні дії в районі Роздольного та в напрямку Одрадного, біля Макарівки, Благодатного, Нескучного, Сторожевого, Времівки та у бік Новосілки.

Російське джерело стверджувало, що путінські війська начебто проводять операції з зачистки сил ЗСУ на південний захід від Сторожевого.

Російський блогер стверджував, що ЗСУ контратакують поблизу Роздольного і що дощова погода заважає військам РФ використовувати безпілотники.

"Південна вісь"

Українські та російські джерела ISW не повідомляли про бойові дії на Гуляйпільському напрямку (схід Запорізької області) 22 грудня.

Сили оборони України нещодавно відновили раніше втрачені позиції в західній частині Запорізької області після повідомлень про локалізовані наступальні операції ЗСУ в цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 грудня, показують, що ЗСУ відновили втрачені позиції в центрі Кам'янського (на північний захід від Роботиного), а російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ, ймовірно, відтіснили війська РФ з північної частини Кам’янського на східний берег Каховського водосховища.

Російський блогер заявив, що війська РФ начебто успішно зупинили наступ ЗСУ і відрізали атакуючий підрозділ від постачання та підкріплення.

Російські "воєнкори" повідомили про локалізовані українські штурми в районі Кам'янського 20 і 21 грудня.

Війська РФ також здійснили наземні атаки поблизу П’ятихаток (на південний схід від Кам’янського) та Новоандріївки (на північний захід від Роботиного) 21 і 22 грудня.

Російський "воєнкор" розповідав, що війська РФ начебто захопили кілька позицій ЗСУ у невизначеному районі Оріхівського напрямку, але в ISW не знайшли підтвердження.

Український чиновник підтвердив, що російські диверсійно-розвідувальні групи нещодавно спробували обмежено переправитися через річку Дніпро в Херсонській області.

21 грудня речник ЗСУ полковник Владислав Волошин заявив, що 20 грудня окупанти завдали потужних артилерійських і ракетних ударів по західній частині (правобережжя) Херсонської області, під час яких ДРГ росіян безуспішно намагалася форсувати Дніпро в районі Антонівського мосту (на схід від Херсона).

Волошин розповів, що війська РФ не встигли перетнути половину річки, перш ніж ЗСУ знищили ДРГ ворога, та зазначив, що окупанти використовували погодні умови та димові завіси, щоб приховати спробу просування.

Також Волошин повідомив, що війська РФ намагаються висадити ДРГ в інших районах Дніпра, а росіяни зосереджені на острові Козацький (на схід від Херсона) та острові Великий Потьомкін (на південь від Херсона).

22 грудня війська РФ також продовжували наступальні дії на Дніпровському напрямку.

22 грудня в Силах оборони Півдня України повідомили, що ЗСУ знищили російський термінал Starlink у невстановленому місці на півдні країни.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 22 грудня інформували, що з початку доби на фронті вже відбулося 207 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що найбільша кількість ворожих штурмів була зафіксована на Времівському, Покровському та Курському напрямках.