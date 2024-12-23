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Близько 2000 солдатів і 29 артсистем: у Генштабі розповіли про втрати РФ за добу

Понеділок 23 грудня 2024 07:43
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Близько 2000 солдатів і 29 артсистем: у Генштабі розповіли про втрати РФ за добу Фото: росіяни щодоби втрачають рекордну кількість особового складу на фронті (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 22 на 23 грудня, армія РФ втратила на війні проти України 1990 солдатів, 55 безпілотників та 67 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 776 090 (+1990) осіб ліквідовано;
  • танків - 9615 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 19 885 (+15) од.;
  • артилерійських систем - 21 313 (+29) од.;
  • РСЗВ - 1256 од.;
  • засоби ППО - 1030 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20 790 (+55) од.;
  • крилатих ракет - 2948 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 32 039 (+67) од.;
  • спеціальної техніки - 3664 (+2) од.

Близько 2000 солдатів і 29 артсистем: у Генштабі розповіли про втрати РФ за добу

Ситуація на фронті та обстріли РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони повернули втрачені позиції в одному з районів у Запорізькій області. Натомість ворог результативно атакує у чотирьох районах на фронті.

Ввечері 22 грудня російські військові знову атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Знищити всі ворожі цілі масштабного обстрілу вдалося лише близько 6:00.

За минулу добу, на фронті відбулося понад 200 бойових зіткнень, під час яких ЗСУ ліквідували понад 400 загарбників.

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