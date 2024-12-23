Около 2000 солдат и 29 артсистем: в Генштабе рассказали о потерях РФ за сутки
За последние сутки с 22 на 23 декабря, армия РФ потеряла на войне против Украины 1990 солдат, 55 беспилотников и 67 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 776 090 (+1990) человек ликвидировано;
- танков - 9615 (+6) ед;
- боевых бронированных машин - 19 885 (+15) ед;
- артиллерийских систем - 21 313 (+29) ед;
- РСЗО - 1256 ед;
- средства ПВО - 1030 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 790 (+55) ед;
- крылатых ракет - 2948 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 32 039 (+67) ед;
- специальной техники - 3664 (+2) ед.
Ситуация на фронте и обстрелы РФ
По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны вернули утраченные позиции в одном из районов в Запорожской области. Однако враг результативно атакует в четырех районах на фронте.
Вечером 22 декабря российские военные снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Уничтожить все вражеские цели масштабного обстрела удалось лишь около 6:00.
За минувшие сутки, на фронте произошли более 200 боевых столкновений, во время которых ВСУ ликвидировали более 400 захватчиков.
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