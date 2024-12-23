Около 2000 солдат и 29 артсистем: в Генштабе рассказали о потерях РФ за сутки

За последние сутки с 22 на 23 декабря, армия РФ потеряла на войне против Украины 1990 солдат, 55 беспилотников и 67 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.12.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны вернули утраченные позиции в одном из районов в Запорожской области. Однако враг результативно атакует в четырех районах на фронте.

Вечером 22 декабря российские военные снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Уничтожить все вражеские цели масштабного обстрела удалось лишь около 6:00.

За минувшие сутки, на фронте произошли более 200 боевых столкновений, во время которых ВСУ ликвидировали более 400 захватчиков.

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