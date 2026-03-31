Близько 200 "Шахедів" та десятки прильотів: деталі нічного удару по Україні

За інформацією військових, атака розпочалася ще о 18:00 30 березня. Російські окупанти застосували ударні безпілотники типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інші дрони.

Запуски здійснювалися з напрямків Орла, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також Гвардійського (тимчасово окупований Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або подавила 267 ворожих БпЛА.

Водночас зафіксовано влучання 20 ударних дронів у 11 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА ще у шести місцях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - повідомили у Повітряних силах.