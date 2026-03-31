RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Около 200 "Шахедов" и десятки прилетов: детали ночного удара по Украине

08:20 31.03.2026 Вт
2 мин
Сколько вражеских целей ликвидировали силы ПВО?
aimg Ірина Глухова
Фото: в ВСУ раскрыли детали ночного обстрела россиян (Getty Images)

В ночь на 31 марта россияне атаковали Украину почти 300 дронами, из которых около 200 были "Шахедами". Зафиксировано попадание 20 ударных беспилотников.

Как отмечается, атака началась еще в 18:00 30 марта. Враг применил ударные дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов. При этом около 200 из них составляли именно "Шахеды".

Запуски осуществлялись с направлений Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ), а также Гвардейского (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 267 вражеских БПЛА.

В то же время зафиксировано попадание 20 ударных дронов в 11 локациях, а также падение обломков сбитых БпЛА еще в шести местах.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - сообщили в Воздушных силах.

Обстрел Украины

Сегодня утром, 31 марта, под ударом вражеских беспилотников в очередной раз оказалась Одесса.

По данным местных властей, один из "Шахедов" попал в девятиэтажку, в результате чего произошел пожар, пострадал один человек.

Также ночью российские оккупанты атаковали Полтаву, где дроны ударили по жилому району города.

В результате обстрела погиб один человек, количество пострадавших возросло до четырех. Среди травмированных - девочка 2018 года рождения, ей оказали помощь на месте.

В результате атаки разрушено перекрытие девятого этажа многоквартирного дома, повреждено остекление окон и припаркованные автомобили.

Кроме того, зафиксировано падение вражеских БпЛА еще на двух локациях. Повреждено производственное помещение одного из предприятий, а также здания другого частного предприятия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
