Близько 20 "прильотів" та дрони з п'яти напрямів: що відомо про нічну атаку росіян

"У ніч на 27 лютого противник атакував Україну 187 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із п'яти напрямків, із них близько 120 – "Шахеди", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 165 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни. При цьому зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 14 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.