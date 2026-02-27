RU

Около 20 "прилетов" и дроны с пяти направлений: что известно о ночной атаке россиян

Фото: войска РФ атаковали Украину дронами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали Украину почти двумя сотнями беспилотников. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 27 февраля противник атаковал Украину 187 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с пяти направлений, из них около 120 - "Шахеды", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 165 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны. При этом зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 14 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

 

Обстрел Украины 27 февраля

Российские войска ночью атаковали несколько регионов Украины. Так, враг под утро атаковал центр Сум. В результате обстрела возник пожар, спасатели эвакуировали около 50 человек.

Кроме того, россияне атаковали ударными беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру Одесской области. К сожалению, пострадали два человека - 3-летняя девочка и 44-летний мужчина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Также зафиксировано повреждение портовых резервуаров и строительного крана, фасада и остекления жилого дома, автомобилей, медицинского учреждения, а также разрушено здание детского сада.

