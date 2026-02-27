Около 20 "прилетов" и дроны с пяти направлений: что известно о ночной атаке россиян

"В ночь на 27 февраля противник атаковал Украину 187 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с пяти направлений, из них около 120 - "Шахеды", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 165 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны. При этом зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 14 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.