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Близько 180-190 депутатів. В "Слузі народу" розповіли, скільки складає "ядро" монобільшості

Фото: депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук, Мілан Лєліч

Монобільшість у Верховній Раді України номінально складається з 233 депутатів, проте на практиці її ядро, яке забезпечує голоси, становить лише 180-190 народних обранців.

Про це в інтервʼю РБК-Україна повідомив голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв.

За його словами, кількість голосів від монобільшості залежить від конкретного законопроекту.

"Десь дають голоси ОПЗЖ, десь, як по акцизах, дає "Голос", наприклад. Десь депутатські групи. Ми на піку даємо 215-219 голосів. Ядро - це десь близько 180-190 голосів. Але списочний склад залишається, 233 депутати, тому офіційно монобільшість існує", - заявив Потураєв.

Вихід нардепів зі "Слуги народу"

Нещодавно народний депутат Мар'яна Безугла вийшла з фракції "Слуга народу". Вона покинула монобільшість за власним бажанням. Нардеп не втратила мандат, бо обиралася до Верховної Ради по мажоритарному округу.

Крім того, у липні з фракції СН вийшла нардеп Юлія Яцик. Оскільки вона обиралася у Раду по мажоритарному округу, вона теж не втратила мандат.

Більше про те, як Верховна Рада пройшла "чистку" війною, та скандали з нардепами - у матеріалі РБК-Україна.

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