Близько 180-190 депутатів. В "Слузі народу" розповіли, скільки складає "ядро" монобільшості

Вихід нардепів зі "Слуги народу"

Нещодавно народний депутат Мар'яна Безугла вийшла з фракції "Слуга народу". Вона покинула монобільшість за власним бажанням. Нардеп не втратила мандат, бо обиралася до Верховної Ради по мажоритарному округу.

Крім того, у липні з фракції СН вийшла нардеп Юлія Яцик. Оскільки вона обиралася у Раду по мажоритарному округу, вона теж не втратила мандат.

Більше про те, як Верховна Рада пройшла "чистку" війною, та скандали з нардепами - у матеріалі РБК-Україна.

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