Ще один нардеп вийшов з фракції "Слуга народу"
Народний депутат Юлія Яцик вийшла з фракції "Слуга народу". Парламентар обиралася як мажоритарник, тому не втратить мандат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Про вихід нардепа з фракції "Слуга народу" стало відомо у п'ятницю, 19 липня. Тепер у фракції "Слуга народу" залишилося 233 парламентарів.
Юлія Яцик здобула кваліфікацію спеціалістки з міжнародної економіки та господарського і корпоративного права. До обрання народним депутатом вона працювала в юридичній сфері, а також на державній службі - у Головному управлінні Державної інспекції з контролю за цінами в Запорізькій області.
У 2019 році Яцик була обрана народним депутатом від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №79 (Запорізька область). Вона є членом парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.
Парламентар вийшла з партії "Слуга народу" у 2022 році. Того ж року вона стала кандидаткою на посаду голови НАБУ, але її внесли до списку недоброчесних кандидатів.
Нагадаємо, що напередодні народний депутат Мар'яна Безугла вийшла з фракції "Слуга народу". Вона покинула монобільшість за власним бажанням. Безугла не втратила мандат, оскільки обиралася до Ради по мажоритарному округу.
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