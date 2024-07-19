Ще один нардеп вийшов з фракції "Слуга народу"

Народний депутат Юлія Яцик вийшла з фракції "Слуга народу". Парламентар обиралася як мажоритарник, тому не втратить мандат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Про вихід нардепа з фракції "Слуга народу" стало відомо у п'ятницю, 19 липня. Тепер у фракції "Слуга народу" залишилося 233 парламентарів.

Юлія Яцик здобула кваліфікацію спеціалістки з міжнародної економіки та господарського і корпоративного права. До обрання народним депутатом вона працювала в юридичній сфері, а також на державній службі - у Головному управлінні Державної інспекції з контролю за цінами в Запорізькій області.

У 2019 році Яцик була обрана народним депутатом від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №79 (Запорізька область). Вона є членом парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

Парламентар вийшла з партії "Слуга народу" у 2022 році. Того ж року вона стала кандидаткою на посаду голови НАБУ, але її внесли до списку недоброчесних кандидатів.