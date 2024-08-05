RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Около 180–190 депутатов. В "Слуге народа" рассказали, сколько составляет "ядро" монобольшинства

Фото: депутат от "Слуги народа" Никита Потураев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук, Милан Лелич

Монобольшинство в Верховной Раде Украины номинально состоит из 233 депутатов, однако на практике его ядро, обеспечивающее голоса, составляет лишь 180-190 народных избранников.

Об этом в интервью сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.

По его словам, количество голосов от монобольшинства зависит от конкретного законопроекта.

"Где-то дают голоса ОПЗЖ, где-то, как по акцизам, дает "Голос", например. Где-то депутатские группы. Мы на пике даем 215-219 голосов. Ядро - это где-то около 180-190 голосов. Но списочный состав остается, 233 депутата, поэтому официально монобольшинство существует", - заявил Потураев.

Выход нардепов из "Слуги народа"

Недавно народный депутат Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуга народа". Она покинула монобольшинство по собственному желанию. Нардеп не потеряла мандат, потому избиралась в Верховную Раду по мажоритарному округу.

Кроме того, в июле из фракции СН вышла нардеп Юлия Яцик. Поскольку она избиралась в Раду по мажоритарному округу, она тоже не лишилась мандата.

Больше о том, как Верховная Рада прошла "чистку" войной и скандалы с нардепами - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаСлуга народа