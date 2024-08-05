Около 180–190 депутатов. В "Слуге народа" рассказали, сколько составляет "ядро" монобольшинства

Выход нардепов из "Слуги народа"

Недавно народный депутат Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуга народа". Она покинула монобольшинство по собственному желанию. Нардеп не потеряла мандат, потому избиралась в Верховную Раду по мажоритарному округу.

Кроме того, в июле из фракции СН вышла нардеп Юлия Яцик. Поскольку она избиралась в Раду по мажоритарному округу, она тоже не лишилась мандата.

Больше о том, как Верховная Рада прошла "чистку" войной и скандалы с нардепами - в материале РБК-Украина.

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