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Близько 15 ППО й не тільки. В ЗСУ розповіли про успішні удари по Криму за останні місяці

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом останніх двох місяців Сили оборони успішно уразили близько 15 систем протиповітряної оборони (ППО) російських терористів у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру сратегічних комунікацій (СтратКом) Збройних сил України (ЗСУ).

Зазначається, що загальна кількість окремо уражених систем ППО становить близько 15. Також були уражені дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. 

Фото: в ЗСУ розповіли про успішні удари по Криму за останні місяці (t.me/AFUStratCom)

"Знищені десятки пускових установок зазначених систем, більше 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління", - додає СтратКом. 

Удари по Криму 

В ніч на 10 червня, Сили оборони завдали успішного удару по зенітному ракетному дивізіону С-400 в районі Джанкоя. Зокрема були уражені два дивізіони С-300 неподалік від Чорноморського й Євпаторії.

Також у ніч на 12 червня було завдано групового ракетного удару по російських зенітних ракетних дивізіонах С-300, а також С-400 у тимчасово окупованому Криму.

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