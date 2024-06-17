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Около 15 ПВО и не только. В ВСУ рассказали об успешных ударах по Крыму за последние месяцы

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение последних двух месяцев Силы обороны успешно поразили около 15 систем противовоздушной обороны (ПВО) российских террористов во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра стратегических коммуникаций (СтратКом) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что общее количество отдельно пораженных систем ПВО составляет около 15. Также были поражены дивизионы ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400. 

Фото: в ВСУ рассказали об успешных ударах по Крыму за последние месяцы (t.me/AFUStratCom)

"Уничтожены десятки пусковых установок указанных систем, более 15 радиолокационных станций, более 10 пунктов управления", - добавляет СтратКом.

Удары по Крыму

В ночь на 10 июня, Силы обороны нанесли успешный удар по зенитному ракетному дивизиону С-400 в районе Джанкоя. В частности, были поражены два дивизиона С-300 неподалеку от Черноморского и Евпатории.

Также в ночь на 12 июня был нанесен групповой ракетный удар по российским зенитным ракетным дивизионам С-300, а также С-400 во временно оккупированном Крыму.

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