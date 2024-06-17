Около 15 ПВО и не только. В ВСУ рассказали об успешных ударах по Крыму за последние месяцы

Отмечается, что общее количество отдельно пораженных систем ПВО составляет около 15. Также были поражены дивизионы ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400.

Фото: в ВСУ рассказали об успешных ударах по Крыму за последние месяцы (t.me/AFUStratCom)

"Уничтожены десятки пусковых установок указанных систем, более 15 радиолокационных станций, более 10 пунктов управления", - добавляет СтратКом.

Удары по Крыму

В ночь на 10 июня, Силы обороны нанесли успешный удар по зенитному ракетному дивизиону С-400 в районе Джанкоя. В частности, были поражены два дивизиона С-300 неподалеку от Черноморского и Евпатории.

Также в ночь на 12 июня был нанесен групповой ракетный удар по российским зенитным ракетным дивизионам С-300, а также С-400 во временно оккупированном Крыму.