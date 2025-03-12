Близько 15 країн хочуть надати Україні гарантії безпеки, - глава Міноборони Франції

Як повідомляється, сьогодні міністри оборони Великої Британії, Німеччини, Франції, Польщі та Італії зустрілися в Парижі, щоб обговорити гарантії безпеки для України. На переговорах головував Лекорню.

Глава Мііноборони Франції зазначив, що "реальними гарантіями безпеки буде допомога, яку ми можемо надати українській армії".

За його словами, близько 15 країн хочуть надати Україні ті чи інші гарантії безпеки.

"Це складно... Ми повинні думати про питання безпеки в Чорному морі, атомні електростанції в Україні.. І ми повинні будемо почати думати про розподіл цих обов'язків", - додав Лекорню.

Він також повідомив, що начальники штабів Збройних сил зустрінуться знову через 15 днів.

"Чому через 15 днів? Тому що якщо Росія погодиться на припинення вогню, ми, очевидно, захочемо використати ці 30 днів, щоб розробити структуру системи безпеки", - зазначив французький міністр.