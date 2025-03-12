Около 15 стран хотят предоставить Украине гарантии безопасности, - глава Минобороны Франции

Как сообщается, сегодня министры обороны Великобритании, Германии, Франции, Польши и Италии встретились в Париже, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины. На переговорах председательствовал Лекорню.

Глава Минобороны Франции отметил, что "реальными гарантиями безопасности будет помощь, которую мы можем предоставить украинской армии".

По его словам, около 15 стран хотят предоставить Украине те или иные гарантии безопасности.

"Это сложно... Мы должны думать о вопросах безопасности в Черном море, атомные электростанции в Украине... И мы должны будем начать думать о распределении этих обязанностей", - добавил Лекорню.

Он также сообщил, что начальники штабов Вооруженных сил встретятся снова через 15 дней.

"Почему через 15 дней? Потому что если Россия согласится на прекращение огня, мы, очевидно, захотим использовать эти 30 дней, чтобы разработать структуру системы безопасности", - отметил французский министр.