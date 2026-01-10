Близько 14 ударів за дві години. РФ атакувала критичну інфраструктуру Лозової

Удари по Харкову

Нагадаємо, що в суботу, 10 січня, Харків знову сколихнули вибухи. Місцева влада повідомила про ураження одного з інфраструктурних об’єктів.

За даними місцевих пабліків, у місті було чути кілька потужних вибухів. Одночасно Повітряні сили ЗСУ попередили про існуючу ракетну небезпеку для Харківської області.

Харків практично щодня піддається атакам російських загарбників, які використовують ударні дрони, ракети та авіабомби.

Наприклад, ввечері 9 січня ворог завдав ракетного удару по Слобідському району. На щастя, обійшлося без постраждалих, але були пошкоджені бокси та автомобілі у гаражному кооперативі, а вибухова хвиля розбила вікна у сусідніх багатоповерхівках.

Раніше, 5 січня, Харків також зазнав серії ударів: під обстріл потрапив Слобідський район. Мер міста уточнив, що росіяни цілеспрямовано атакували енергетичну інфраструктуру.