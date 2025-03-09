Близько 1200 солдатів і 6 танків: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ
За останню добу з 8 на 9 березня, війська РФ втратили на війні з Україною 1180 солдатів і 3 реактивні системи залпового вогню. Добова втрата ворожої техніки становить 226 одиниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 885 130 (+1180) осіб ліквідовано;
- танків - 10 274 (+6) од.;
- бойових броньованих машин - 21 360 (+14) од.;
- артилерійських систем - 24 206 (+58) од.;
- РСЗВ - 1310 (+3) од.;
- засоби ППО - 1101 (+2) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 28 362 (+190) од.;
- крилатих ракет - 3120 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 39 933 (+142) од.;
- спеціальної техніки - 3773 (+1) од.
Ситуація на фронті та обстріли Росії
За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх на двох напрямках у Донецькій області.
Вночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
У Запоріжжі та в області ворожі БпЛА пошкодили критичну інфраструктуру. Жителів попередили про обмеження в подачі газу і тепла.
Крім того, агресор обстріляв прифронтове місто Дружківка у Донецькій області. Пошкоджені житлові будинки, поранено велику кількість місцевих жителів.
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