Через ворожу атаку на Запоріжжя можливі проблеми з постачанням газу і тепла

Через ворожі удари по Запорізькій області та облцентру, завдані ввечері 8 березня, постраждала критична інфраструктура. Мешканців попередили про можливі проблеми з подачею тепла та газу в результаті обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова .

"Росіяни атакували критичну інфраструктуру. Через ворожі удари можуть бути обмеження у подачі газу та тепла", - йдеться в публікації чиновника в Telegram.

Він додав, що над ліквідацією наслідків ворожих ударів працюють "усі екстрені служби".

Також глава ОВА оприлюднив відео, на якому можна побачити велику пожежу після російської атаки.

Оновлено: фото наслідків

Пізніше керівник ОВА Федоров оприлюднив в мережі кадри ліквідації наслідків російських ударів по Запорізькій області.

"Внаслідок влучання в об'єкт критичної інфраструктури є потреба в обмеженні споживання газу. Атака триває. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - повідомив він.

Вечірній обстріл Запоріжжя

Раніше повідомлялося, що в суботу ввечері у місті Запоріжжя пролунали до десяти вибухів. Місто та область зазнали повітряної атаки з боку російських загарбників.

Як розповів начальника ОВА Федоров, після атаки виникла пожежа.

Зазначимо, що перед тим була інформація про загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області. Згодом стало відомо про роботу сил та засобів протиповітряної оборони.