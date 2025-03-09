Около 1200 солдат и 6 танков: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

За последние сутки с 8 на 9 марта, войска РФ потеряли на войне с Украиной 1180 солдат и 3 реактивные системы залпового огня. Суточная потеря вражеской техники составляет 226 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и обстрелы России

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех на двух направлениях в Донецкой области.

Ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Запорожье и в области вражеские БпЛА повредили критическую инфраструктуру. Жителей предупредили об ограничениях в подаче газа и тепла.

Кроме того, агрессор обстрелял прифронтовой город Дружковка в Донецкой области. Повреждены жилые дома, ранены большое количество местных жителей.

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