Около 1200 солдат и 6 танков: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ
За последние сутки с 8 на 9 марта, войска РФ потеряли на войне с Украиной 1180 солдат и 3 реактивные системы залпового огня. Суточная потеря вражеской техники составляет 226 единиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 885 130 (+1180) человек ликвидировано;
- танков - 10 274 (+6) ед;
- боевых бронированных машин - 21 360 (+14) ед;
- артиллерийских систем - 24 206 (+58) ед;
- РСЗО - 1310 (+3) ед;
- средства ПВО - 1101 (+2) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 28 362 (+190) ед;
- крылатых ракет - 3120 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 39 933 (+142) ед;
- специальной техники - 3773 (+1) ед.
Ситуация на фронте и обстрелы России
По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех на двух направлениях в Донецкой области.
Ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
В Запорожье и в области вражеские БпЛА повредили критическую инфраструктуру. Жителей предупредили об ограничениях в подаче газа и тепла.
Кроме того, агрессор обстрелял прифронтовой город Дружковка в Донецкой области. Повреждены жилые дома, ранены большое количество местных жителей.
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