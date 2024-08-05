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Близько 1200 окупантів та 69 артсистем. Втрати РФ за добу

Понеділок 05 серпня 2024 07:58
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Близько 1200 окупантів та 69 артсистем. Втрати РФ за добу Фото: за останню добу на фронті загинули 1180 російських солдатів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 4 на 5 серпня, Росія втратила на війні в Україні 1180 загарбників і 31 бойову броньовану машину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 584 090 (+1180) осіб ліквідовано;
  • танків - 8417 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 16 286 (+31) од.;
  • артилерійських систем - 16 345 (+69) од.;
  • РСЗВ - 1138 од.;
  • засоби ППО - 910 од.;
  • літаків - 365 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13 122 (+24) од.;
  • крилатих ракет - 2414 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 22 094 (+68) од.;
  • спеціальної техніки - 2737 (+3) од.

Уточнення даних

В Генштабі також зазначили, що через постійне надходження уточнених розвідувальних даних, виникла необхідність коригування деяких позицій загальних втрат противника - засоби ППО, літаки, БпЛА ОТР, крилатих ракет, автомобільної техніки і спеціальної техніки.

Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Близько 1200 окупантів та 69 артсистем. Втрати РФ за добу

Нагадаємо, загарбники успішно просуваються на трьох напрямках у Донецькій області.

За даними ISW, Повітряні сили ЗСУ потребують набагато більшої кількості винищувачів F-16 для посилення ППО та результативних бойових місій на лінії фронту.

Минулої ночі росіяни знову атакували Україну дронами типу "Шахед". У передмісті Харкова було чутно вибухи.

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Війна Росії проти України
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