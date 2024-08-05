Близько 1200 окупантів та 69 артсистем. Втрати РФ за добу
За останню добу з 4 на 5 серпня, Росія втратила на війні в Україні 1180 загарбників і 31 бойову броньовану машину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 584 090 (+1180) осіб ліквідовано;
- танків - 8417 (+6) од.;
- бойових броньованих машин - 16 286 (+31) од.;
- артилерійських систем - 16 345 (+69) од.;
- РСЗВ - 1138 од.;
- засоби ППО - 910 од.;
- літаків - 365 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13 122 (+24) од.;
- крилатих ракет - 2414 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 22 094 (+68) од.;
- спеціальної техніки - 2737 (+3) од.
Уточнення даних
В Генштабі також зазначили, що через постійне надходження уточнених розвідувальних даних, виникла необхідність коригування деяких позицій загальних втрат противника - засоби ППО, літаки, БпЛА ОТР, крилатих ракет, автомобільної техніки і спеціальної техніки.
Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.
Нагадаємо, загарбники успішно просуваються на трьох напрямках у Донецькій області.
За даними ISW, Повітряні сили ЗСУ потребують набагато більшої кількості винищувачів F-16 для посилення ППО та результативних бойових місій на лінії фронту.
Минулої ночі росіяни знову атакували Україну дронами типу "Шахед". У передмісті Харкова було чутно вибухи.
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