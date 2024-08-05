Близько 1200 окупантів та 69 артсистем. Втрати РФ за добу

Фото: за останню добу на фронті загинули 1180 російських солдатів (Getty Images)

За останню добу з 4 на 5 серпня, Росія втратила на війні в Україні 1180 загарбників і 31 бойову броньовану машину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.