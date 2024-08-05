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Около 1200 оккупантов и 69 артсистем. Потери РФ за сутки

Понедельник 05 августа 2024 07:58
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Около 1200 оккупантов и 69 артсистем. Потери РФ за сутки Фото: за последние сутки на фронте погибли 1180 российских солдат (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 4 на 5 августа, Россия потеряла на войне в Украине 1180 захватчиков и 31 боевую бронированную машину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 584 090 (+1180) человек ликвидировано;
  • танков - 8417 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин - 16 286 (+31) ед;
  • артиллерийских систем - 16 345 (+69) ед;
  • РСЗО - 1138 ед;
  • средства ПВО - 910 ед;
  • самолетов - 365 ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 122 (+24) ед;
  • крылатых ракет - 2414 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22 094 (+68) ед;
  • специальной техники - 2737 (+3) ед.

Уточнение данных

В Генштабе ВСУ также сообщили, что в связи с регулярным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - средства ПВО, самолеты, БпЛА ОТР, крылатых ракет, автомобильной техники и специальной техники.

Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме.

Около 1200 оккупантов и 69 артсистем. Потери РФ за сутки

Напомним, захватчики успешно продвигаются на трех направлениях в Донецкой области.

По данным ISW, Воздушные силы ВСУ нуждаются в гораздо большем количестве истребителей F-16 для усиления ПВО и результативных боевых миссий на линии фронта.

Минувшей ночью россияне снова атаковали Украину дронами типа "Шахед". В пригороде Харькова были слышны взрывы.

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