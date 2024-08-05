Около 1200 оккупантов и 69 артсистем. Потери РФ за сутки
За последние сутки с 4 на 5 августа, Россия потеряла на войне в Украине 1180 захватчиков и 31 боевую бронированную машину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 584 090 (+1180) человек ликвидировано;
- танков - 8417 (+6) ед;
- боевых бронированных машин - 16 286 (+31) ед;
- артиллерийских систем - 16 345 (+69) ед;
- РСЗО - 1138 ед;
- средства ПВО - 910 ед;
- самолетов - 365 ед;
- вертолетов - 326 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 122 (+24) ед;
- крылатых ракет - 2414 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 22 094 (+68) ед;
- специальной техники - 2737 (+3) ед.
Уточнение данных
В Генштабе ВСУ также сообщили, что в связи с регулярным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - средства ПВО, самолеты, БпЛА ОТР, крылатых ракет, автомобильной техники и специальной техники.
Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме.
Напомним, захватчики успешно продвигаются на трех направлениях в Донецкой области.
По данным ISW, Воздушные силы ВСУ нуждаются в гораздо большем количестве истребителей F-16 для усиления ПВО и результативных боевых миссий на линии фронта.
Минувшей ночью россияне снова атаковали Украину дронами типа "Шахед". В пригороде Харькова были слышны взрывы.
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