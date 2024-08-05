Около 1200 оккупантов и 69 артсистем. Потери РФ за сутки

За последние сутки с 4 на 5 августа, Россия потеряла на войне в Украине 1180 захватчиков и 31 боевую бронированную машину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.08.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 584 090 (+1180) человек ликвидировано;

танков - 8417 (+6) ед;

боевых бронированных машин - 16 286 (+31) ед;

артиллерийских систем - 16 345 (+69) ед;

РСЗО - 1138 ед;

средства ПВО - 910 ед;

самолетов - 365 ед;

вертолетов - 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 122 (+24) ед;

крылатых ракет - 2414 ед;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 22 094 (+68) ед;

специальной техники - 2737 (+3) ед.

Уточнение данных

В Генштабе ВСУ также сообщили, что в связи с регулярным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - средства ПВО, самолеты, БпЛА ОТР, крылатых ракет, автомобильной техники и специальной техники.

Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме.