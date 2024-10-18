UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Близько 11 тисяч військових КНДР почнуть воювати проти України у листопаді, - Буданов

Фото: начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців проходять підготовку на сході Росії з метою відправки на війну проти України. Вони почнуть воювати вже в листопаді.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The War Zone.

"Вони будуть готові (воювати в Україні, - ред.) 1 листопада", - заявив Буданов.

За його словами, північнокорейські солдати використовуватимуть російську техніку і боєприпаси.

Перший загін із 2 600 осіб вирушить до Курська, де, як зазначив Буданов, Україна створила плацдарм для ведення інтенсивних бойових дій. Доля решти військ поки невідома.

"У нас зараз немає повної картини", - додав він.

Війська КНДР в Україні

Північна Корея раніше передала Росії боєприпаси і ракети для використання у війні проти України. Однак тепер стало відомо, що КНДР планує направити свої війська для участі в конфлікті.

За даними джерел РБК-Україна, північнокорейські військові вже перебувають в Україні. На початку жовтня під Донецьком було ліквідовано понад 20 окупантів, серед яких були представники північнокорейської армії, зокрема офіцери.

Західні ЗМІ повідомляють, що північнокорейські солдати проходять навчання в Росії і до кінця року на фронт можуть відправити тисячі військовослужбовців. За інформацією РБК-Україна, у Росії формують "особливий бурятський батальйон", що складається з північнокорейських військових.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Північна Корея готує контингент для війни проти України. Йдеться не лише про піхотні підрозділи, а й про фахівців різних родів військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКНДРКирило БудановВійна в УкраїніВійна Росії проти України