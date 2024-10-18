Около 11 тысяч военных КНДР начнут воевать против Украины в ноябре, - Буданов

Войска КНДР в Украине

Северная Корея ранее передала России боеприпасы и ракеты для использования в войне против Украины. Однако теперь стало известно, что КНДР планирует направить свои войска для участия в конфликте.

По данным источников РБК-Украина, северокорейские военные уже находятся в Украине. В начале октября под Донецком было ликвидировано более 20 оккупантов, среди которых были представители северокорейской армии, в том числе офицеры.

Западные СМИ сообщают, что северокорейские солдаты проходят обучение в России, и к концу года на фронт могут отправить тысячи военнослужащих. По информации РБК-Украина, в России формируют "особый бурятский батальон", состоящий из северокорейских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что Северная Корея готовит контингент для войны против Украины. Речь идет не только о пехотных подразделениях, но и о специалистах различных родов войск.

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